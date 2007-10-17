Совещание силовиков

По сообщениям прессы, дискуссии внутри и между спецслужбами пока не утихли. На публику они вылились статьей в газете «Коммерсантъ» главы Федеральной службы по конт­ролю за незаконным оборотом наркотиков В. Черкесова. В статье он обращался к некоторым силовикам с предложением сделать выбор между статусом торговца и воина.

РАЗУМЕ­ЕТ­СЯ, такого рода события зреют и случаются подальше от чужих глаз и ушей. Но нам стало известно, что на следующей неделе президент может провести совещание со всеми руководителями силовых ведомств. Формальный повод – подготовка к выборам и итоги зарубежных поездок. Но возможны и другие пункты «повестки дня». Известно, что президенту подготовлены все материалы о сути межведомственных «разборок». Так что не исключено, что вслед за совещанием последуют кадровые решения. Они могут затронуть как самый верхний эшелон, так и уровень чуть ниже высшего. То есть – заместителей руководителей.

Из последних событий по этой проблематике – протест Генпрокурора на арест заместителя В. Черкесова – генерала-лейтенанта А. Бульбова. То есть прокуратура выступила против собственной составной части – Следственного комитета. Такое развитие ничего хорошего всей правоохранительной системе не принесет. Стало быть, «воспалительный» процесс нужно срочно остановить. Сделать это может только президент.

Следует добавить, что руководители спецслужб серьезно опасаются, что эта внутренняя борьба может сплестись с избирательной кампанией. Могут начаться «сливы» компромата через партии и их избирательные штабы под маркой борьбы с коррупцией. А учитывая, что избирательная кампания обещает быть довольно скучной, общественное внимание к компромату будет огромным.

Аналитики уверены, что прекратить нежелательное развитие событий можно только через кадровые решения.