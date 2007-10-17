М. Ахмадинежад скоро приедет в Москву

16–17 октября Президент РФ посетил Тегеран в связи с проведением там II саммита Прикаспийских государств, на котором подписана Декларация о совместном решении 5 государствами проблем нефтедобычи на шельфе моря, рыболовстве и борьбе с браконьерством. По предложению российского президента в нее также был включен пункт о ненападении Прикаспийских стран друг на друга.

ПРЕЗИДЕНТ В. Путин также заявил, что Россия обязательно достроит атомную станцию «Бушер» в Иране. С иранскими партнерами подписано соглашение о том, что «отработанное ядерное топливо будет возвращаться в Россию, и нас это вполне устраивает. Задержка произошла лишь потому, что изначально (несколько десятилетий назад) проект строительства АЭС в Бушере был предложен немцам. Потом оборудование туда должна была поставить Южная Корея. Но обе страны не выполнили своих обязательств перед Ираном, а у РФ из-за этого возникла масса «технологических проблем».

В. Путин и президент Ирана М. Ахмадинежад затронули и вопросы нефтегазового сотрудничества и увеличения товарооборота. К примеру, между Ираном с ФРГ он составляет 25 млрд. долл., а с РФ – лишь 2 млрд. долларов. За 10 лет должно произойти его увеличение в 100 раз – до 200 млрд. долл.: «Для достижения этой великой цели необходимо выработать всеобъемлющую программу сотрудничества в энергетике, авиационной промышленности, космосе, грузоперевозках и взаимных инвестициях», – заявил президент Ирана М. Ахмадинежад.

А с духовным лидером Ирана аятоллой Хаменеи российский президент обсудил совместную борьбу с талибами и наркоугрозу из Афганистана. Также – иракскую, ливанскую и палестинскую проблемы.

По завершении визита В. Путин сделал М. Ахмадинежаду предложение посетить Россию в удобное для него время, которое иранский президент с благодарностью принял.