Совбез есть не только при ООН

Разгадывать политические загадки и раскладывать пасьянсы из всем известных персонажей становится любимым занятием. Последняя головоломка – станет ли президент В. Путин через семь месяцев премьер-министром? Эту возможность он для себя, как известно, не исключает. Но такая публичность и откровенность относительно своих планов до сих пор не были ему свойственны. Ложный след?

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ сообщество все больше укрепляется во мнении, что в премьеры г-н Путин баллотироваться не будет. Такая карьерная ступень выглядела бы неоднозначно по трем причинам.

1. Пост председателя правительства связан с постоянной ответственностью за все административно-хозяйственные просчеты и неблагоприятное стечение обстоятельств.

2. Даже слабый президент всегда может отправить премьера в отставку.

3. Близкие к президенту люди всегда отмечали, что он тяготился мелкой, рутинной работой. Масштабности инициатив премьерство в России не позволяет. Как раз – одна рутина.

Да тут, как на беду, – рост цен на продовольствие, инфляция… А к 2011 г. и вовсе следует ждать тяжелых испытаний. Через 4 года «Газпром» обещает сравнять цену на газ внутри страны с мировой. Цены на все в стране сразу скакнут на 40–60%!

При таких перспективах аналитики вновь стали гадать на кофейной гуще – куда же трудоустроится Сам? По отголоскам из-за «стены» часть окружения президента находится в плену юридических иллюзий. Эта часть склоняется к тому, что огромный управленческий опыт лидера государства должен быть востребован на посту спикера Госдумы. Да и гарантии кое-какие на этом посту есть:

– 12 месяцев после выборов Дума не может быть распущена;

– в силу явного преимущества одной партии Дума будет весьма управляемой;

– может отправлять в отставку правительство;

– может принимать любые законы, не обращая внимания на Совет Федерации;

– именно Дума может возбудить процесс импичмента против нового президента.

И это не все! Дума, помимо прочего, принимает бюджет, контролирует через Счетную палату финансовую дисциплину.

Но при всей сказочности должности спикера, знающие президента лучше других даже гипотетически не допускают мысль о том, что он спустится до уровня нынешнего российского парламента. Не его это ментальность. Да к тому же в Думе за время своего президентства он был нечастым гостем. Это говорит о многом.

По российской политической традиции власть всегда находилась не там, где должна находиться по норме закона. Помните, по Конституции СССР страной руководил председатель Президиума ВС СССР. Но по жизни – генсек. Вот и сегодня – рядом с Госдумой существует Общественная палата. За спиной Совета Федерации вовсю работает Госсовет. Многие функции правительства сосредоточены в администрации Кремля.

Такая политическая традиция говорит о том, что нас ждет резкое укрепление какого-либо властного звена. Более всего на эту роль подходит Совет безопасности. Невооруженным глазом видно, что авторы действующей Конституции списали его портрет с Полит­бюро! Он такой же непубличный, неформальный. И так же объединяет все главные фигуры. Есть и отличие – его существование прописано в Конституции страны.

Таким образом, действующий президент может возглавить Совбез. Но в обновленном виде. Сейчас он полностью зависит от президента и больше похож на запасной аэродром для бывших чиновников. Но достаточно принять специальный федеральный закон о Совбезе, внести поправки в конституционный закон о правительстве – и этот орган обретет реальный вес, помноженный на личный авторитет В. Путина.

В упомянутом законе предстоит прописать роль секретаря Совбеза. Свести в нем роль президента к представительской. Как говорится – не царское это дело, заниматься СБ! Хватит и секретаря, которому можно переподчинить текущую работу силовиков. В состав членов СБ должен войти председатель Центробанка, главы всех госкопораций – от «Газпрома» до «Рособоронэкс­порта». Так что влияние этого теневого органа станет огромным. А стало быть – сохранится и преемственность власти. Цель-то – именно в этом. А по имеющимся данным, в администрации президента этой темой интересуются, и уже давно.

Кстати, ближайшее заседание Совета безопасности будет посвящено теме коррупции. Здесь есть на ком развернуться – коррупционеры почти не прячутся.