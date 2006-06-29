//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Бизнесмены и стриптизерши на вечеринке в доме Ленина

№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », Daily Telegraph, Великобритания ]

 ВЧЕРА российские коммунисты с негодованием отреагировали на известие о том, что стриптизерши и пьяные бизнесмены превратили место рождения Ленина - в прошлом один из священных музеев страны - в местечко для диких вечеринок.

 Ульяновский Музей-мемориал В.И. Ленина - это комплекс строений с домом, где родился Ленин. Его руководители признали, что открывают свои двери для корпоративных вечеринок в попытке подзаработать. На вечеринках-дегустациях водки, которые устраивают местные банки и предприятия и которые нередко превращаются в попойки со стриптизершами, - сотрудники музея работали в качестве официантов. Об этом сообщили местные газеты.

 «Мы бы рады не заниматься подобными вещами, но нам каким-то образом нужно поддерживать здание, - заявил Валерий Перфилов, директор музея, настаивая на том, что Ленин, скорее всего, не возражал бы. - Ленин был очень прагматичным и гибким человеком. Известно, что он сплошь и рядом шел на компромиссы».

 Местные коммунисты, однако, вчера встретились с ульяновским губернатором, чтобы подать формальную жалобу.

 «Сегодня продается все - и тело, и душа, - заявил Александр Кругликов, глава местного отделения коммунистической партии. - Считаю, что делать деньги на имени Ленина - это позор».

 Губернатор Сергей Морозов вряд ли посочувствует коммунистам: он хочет превратить музей в тематический парк под названием «Ленинлэнд». Здесь посетители смогут развлечься, убегая от секретной полиции, и «пережить опыт ГУЛАГа».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Игорь Коротченко: Медведчук получил от России некий аванс

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что команде Зеленского следует поддержать автономию Донбасса. О Медведчуке размышляет главред журнала «Национальная оборона» Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

Политолог оценил намерение украинского руководства реформировать СБУ

Политолог оценил намерение украинского руководства реформировать СБУ

Политолог Александр Асафов оценил заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка о планах украинских властей реформировать Службу безопасности страны.

//Политика

В Крыму оценили предложение Украины ввести войска в Россию

В Крыму оценили предложение Украины ввести войска в Россию

Член Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление о вторжении украинских войск в Россию. По его мнению, такая инициатива может исходить только от нездорового человека.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт

В Донбассе украинские военнослужащие морской пехоты устроили бунт

В Донбассе военнослужащие морской пехоты ВСУ устроили бунт, требуя улучшения материального обеспечения личного состава, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

//Общество

УПЦ занялась обменом пленных на Донбассе

УПЦ занялась обменом пленных на Донбассе

Синод канонической церкви украинской православной церкви сформировал комиссию по обмену пленными. Об этом сообщил информационный отдел УПЦ Московского патриархата.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Пенсионном фонде РФ рассказали о возможных ошибках при начислении пенсий. Переплату придется вернуть

В Пенсионном фонде РФ рассказали о возможных ошибках при начислении пенсий. Переплату придется вернуть

В Пенсионном фонде России рассказали, что при начислении пенсии возможны ошибки. В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, людям приходится возвращать переплаченные суммы.

//Общество

"На Универсиаду потратили 75 миллиардов, а тушить пожары в Сибири - дорого", - российский футболист

"На Универсиаду потратили 75 миллиардов, а тушить пожары в Сибири - дорого", - российский футболист

Леса в Сибири горят. Лесные пожары в Новосибирской и Иркутской областях, в Красноярском крае. Пожары Не остался равнодушным к пожарам в Сибири игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала.

//Общество

Леонид Млечин: Трамп всегда готов «вырезать» свои инициалы на теле поверженного врага

Леонид Млечин: Трамп всегда готов «вырезать» свои инициалы на теле поверженного врага

Известный журналист Леонид Млечин, автор злободневной книги «Россия и Китай, дружили, воевали, что теперь?» дал интервью «Аргументам Недели». В увлекательной беседе международный обозреватель дал оценку политикам-шоуменам и рассказал, кому из современных властителей он бы доверил управлять человечеством.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Общество

В России могут взлететь цены на авиабилеты

В России могут взлететь цены на авиабилеты

Глава Росавиации Александр Нерадько предупредил, что в скором времени из-за установки камер видеонаблюдения в салонах самолётов могут вырасти цены на авиабилеты.

//Новости СМИ2

//Общество

Милонов предложил наказывать за нецензурный принт на одежде

Милонов предложил наказывать за нецензурный принт на одежде

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что следует наказывать россиян, которые носят одежду с нецензурными высказываниями. За провокационный принт Милонов предложил отправлять на исправительные работы.

//Здоровье

Эксперт рассказал о пользе поцелуев для похудения

Эксперт рассказал о пользе поцелуев для похудения

Американские специалисты установили, что поцелуи способны значительно усилить положительный эффект от занятий спортом в части похудения. А сам спорт можно заменить и другим видом активности.

//В мире

В Совфеде оценили идею Киева создать телеканал для "борьбы за умы" россиян

В Совфеде оценили идею Киева создать телеканал для "борьбы за умы" россиян

В Совфеде дали оценку намерениям Киева запустить по всему миру русскоязычный канал, на котором будет транслироваться позиция Украины по различным вопросам международного значения.

//Наука

В Калифорнии разработали контактные линзы-бинокли

В Калифорнии разработали контактные линзы-бинокли

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали уникальные контактные линзы, которые позволяют их владельцу изменять масштаб видимого изображения простым движением глаз.

//В мире

К детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон подобрался бывший заключенный, осужденный за пытки

К детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон подобрался бывший заключенный, осужденный за пытки

К наследникам британского престола маленьким принцу Джорджу и принцессе Шарлотте смог подойти бывший заключённый, который семь лет провёл в тюрьме за пытки над человеком. Герцог и герцогиня Кембриджские приказали усилить охрану.

//В мире

Видео: на авиашоу в Висконсине загорелся самолет ВВС США

Видео: на авиашоу в Висконсине загорелся самолет ВВС США

В ходе авиашоу в Ошкоше, проходившего на территории американского штата Висконсин, загорелся военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy. Видео пожара опубликовано в Сети.

//Новости партнеров

//Общество

Учёные объяснили, как работает материнский инстинкт

Учёные объяснили, как работает материнский инстинкт

В Университете Лузианы биологи рассказали о предполагаемом обнаружении клеток, которые отвечают за материнский инстинкт. По мнению учёных, это открытие в дальнейшем может помочь женщинам, страдающим от послеродовой депрессии.

//Происшествия

В Бурятии введён режим ЧС из-за сильных дождей

В Бурятии введён режим ЧС из-за сильных дождей

В Бурятии из-за проливных дождей региональное отделение МЧС приняло решение ввести режим ЧС. В Джидинском районе в трёх реках поднялся уровень воды, для автомобилей открыты объездные участки.

//В мире

При Зеленском заметили новую тенденцию к коррупции

При Зеленском заметили новую тенденцию к коррупции

На Украине обратили внимание на прекращение обновления реестра коррупционеров. Его вело Министерство Юстиции. Список был открытым и использовался в борьбе с коррупцией.

//В мире

Более 130 авиарейсов отменены в аэропорту Пекина из-за погодных условий

Более 130 авиарейсов отменены в аэропорту Пекина из-за погодных условий

В международном аэропорту Пекина в понедельник из-за проливных дождей отменен 131 авиарейс, в основном это рейсы, прибывающие в китайскую столицу. Сильный ливень идет в Пекине с вечера воскресенья.

//Общество

В МЧС прокомментировали высказывание о том, что тушить леса в Сибири - невыгодно

В МЧС прокомментировали высказывание о том, что тушить леса в Сибири - невыгодно

Первый замглавы МЧС России Александр Чуприян прокомментировал заявление губернатора Красноярского края Александра Усса о том, что тушить лесные пожары в Сибири экономически невыгодно для страны.

//В мире

Порошенко сбежал из Украины?

Порошенко сбежал из Украины?

Бывший президент Украины покинул территорию страны. Об этом сообщалось ранее. Украинским СМИ политик рассказал о том, что поехал на отдых. Однако обстоятельства отъезда таковы, что больше похоже на побег.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Порошенко улетел отдыхать в другую страну без охраны
2

Сын Боярского опубликовал фото отца без шляпы
3

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
4

Из-за паводка эвакуированы более тысячи человек из шести районов Иркутской области
5

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры