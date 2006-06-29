Бизнесмены и стриптизерши на вечеринке в доме Ленина

ВЧЕРА российские коммунисты с негодованием отреагировали на известие о том, что стриптизерши и пьяные бизнесмены превратили место рождения Ленина - в прошлом один из священных музеев страны - в местечко для диких вечеринок.

Ульяновский Музей-мемориал В.И. Ленина - это комплекс строений с домом, где родился Ленин. Его руководители признали, что открывают свои двери для корпоративных вечеринок в попытке подзаработать. На вечеринках-дегустациях водки, которые устраивают местные банки и предприятия и которые нередко превращаются в попойки со стриптизершами, - сотрудники музея работали в качестве официантов. Об этом сообщили местные газеты.

«Мы бы рады не заниматься подобными вещами, но нам каким-то образом нужно поддерживать здание, - заявил Валерий Перфилов, директор музея, настаивая на том, что Ленин, скорее всего, не возражал бы. - Ленин был очень прагматичным и гибким человеком. Известно, что он сплошь и рядом шел на компромиссы».

Местные коммунисты, однако, вчера встретились с ульяновским губернатором, чтобы подать формальную жалобу.

«Сегодня продается все - и тело, и душа, - заявил Александр Кругликов, глава местного отделения коммунистической партии. - Считаю, что делать деньги на имени Ленина - это позор».

Губернатор Сергей Морозов вряд ли посочувствует коммунистам: он хочет превратить музей в тематический парк под названием «Ленинлэнд». Здесь посетители смогут развлечься, убегая от секретной полиции, и «пережить опыт ГУЛАГа».