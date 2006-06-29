Контрафактная рыба

ТРЕСКА, предназначенная для стола англичан, стала в последнее время предметом грабительских действий мафиозных криминальных шаек. Она превращает потребителей в невольных соучастников набирающего обороты преступного промысла.

Власти Норвегии неоднократно предупреждали, что незаконно выловленная треска продается по всей Великобритании, начиная от местных рыбных магазинчиков до супермаркетов. В общем объеме поступающей на рынок Великобритании рыбы доля незаконно выловленной трески может доходить до 50%.

В этих махинациях принимают участие приписанные к северному порту Мурманск российские траулеры. Они не берут в расчет жесткие квоты, установленные на улов трески, красной рыбы и палтуса в Баренцевом море.

Чтобы обойти квоты, российские суда перегружают излишки рыбы в международных водах на различные траулеры. Они, как правило, плавают под «удобными флагами» таких стран, как Камбоджа, Того, Грузия, Белиз или Каймановы острова.

Рыбные браконьеры скоро оставят Баренцево море без рыбных запасов. Молодая рыба часто выбрасывается обратно в море после того, как была поймана, или умирает прямо в траулерах.