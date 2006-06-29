Колхозы разгромили, чтобы найти место дворцам

ЭТО самый красивый пригород Москвы. Здесь, под кронами великолепных сосен, резиденция президента России, а все российские нувориши строят гигантские виллы с колоннами, фонтанами и бассейнами... Тридцать минут езды от цент­ра Москвы (если не стоять в пробках, которые создают на дороге «мерседесы», «бентли» и джипы) - и перед вами Рублевское шоссе, символ российского капитализма последних лет.

Здесь бизнесмены и крупные чиновники возводят себе коттеджи стоимостью от 5 до 30 млн. долларов... на землях бывших крестьян, у которых за несколько пачек рублей отобрали их участки и заставили жить на нищенскую пенсию в уродливых многоэтажках или лачугах, иногда без водопровода.

«В совхозе «Горки-2» я проработала тридцать с лишним лет, а сегодня живу среди миллионеров на пенсию в три тыс. руб.», - говорит 64-летняя Любовь Осадчая, бывшая птичница. Она и еще несколько сотен бывших работников совхоза, расположенного посреди Рублевки, пытаются бороться против тех, кто «украл у них землю». На территории этого бывшего лучшего совхоза, снабжавшего Кремль овощами, молоком и мясом, заканчивается строительство торгового центра для супермиллионеров. На витрине - машины Ferrari и коллекции от Gucci. «А нам едва хватает пенсии на хлеб и молоко, - возмущается Анастасия Чалова, бывший совхозный бухгалтер. - Мне, 80-летней, приходится выращивать картошку и огурцы на огороде, чтобы прожить. Было бы побольше денег, купила бы рыбки. И мяса!»

На любую попытку проведения журналистского расследования здесь смотрят косо. В администрации бывшего совхоза, где теперь полно охранников с пистолетами на боку, никто из новых руководителей не согласился ответить на вопросы корреспондента Liberation.