Что стоит за критикой московских властей?

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ телеканалы усилили на минувшей неделе критику Ю. Лужкова. Предлог известен - выселение простых москвичей с их ставшей вдруг чужой земли. С особым удовольствием ТВ показывало реплику мэра, назвавшего действия согнанных с земли людей «жлобством».

По оценкам аналитиков, за кампанией может стоять не просто спор неких хозяйствующих субъектов. Не исключено, что эти события означают начало подготовки к смене правящей в Москве команды.

Логика проста. Юрий Лужков сам недавно объявил, что больше не будет стремиться занять место мэра города, чей бюджет составляет млрд. долларов. Среди претендентов на должность называют и московские группы, и питерские, и даже из южных краев. Никому из них, как говорится, не хочется прийти на пепелище - туда, где все уже приватизировано, «пристроено» и принадлежит тем, кто правил в Москве последние 15 лет.

Во всяком случае, в развитие этой интриги говорят даже о возможности комплексной проверки финансовой деятельности мэрии специальной следственной бригадой. Так ли это - покажет время, но чиновники, скорее всего, договорятся между собой. То, что «московские богатства» заставляют многих дышать неровно - факт очевидный. За них, естественно, будет борьба. Если уже не началась.