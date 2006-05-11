Кремль просит генерала Шаманова не ходить к Миронову

В середине октября генерал В. Шаманов был приглашен в Кремль для выяснения его политической ориентации. Генерал посетовал, что его уже давно перевели из помощников премьер­министра в «рядовые» советники министра обороны, вычистили из генсовета «Единой России». Однако в Кремле вспоминают о его тяжелой судьбе только в тот момент, когда он получает предложения от спикера С. Миронова стать одним из лидеров «Справедливой России». В ответ генерал услышал просьбу подождать две недели, после чего все его проблемы в «Единой России» будут урегулированы. Через неделю Шаманова действительно пригласил к себе секретарь президиума генсовета «Единой России» г­н Володин, который пообещал сделать генерала одной из центральных фигур избирательной кампании «партии власти». Но ничего конкретного герою чеченской войны так и не предложил. В связи с этим г­н Шаманов попрежнему не исключает своего ухода в «Справедливую Россию». Там ему обещали вполне конкретный пост главы думского комитета по обороне.