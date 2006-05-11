ИТОГИ НЕДЕЛИ С «ЭХОМ МОСКВЫ»

Мы уже не сможем, как раньше, читать Аню Политковскую. Не будем знать правду во всех подробностях, которые Аня ценой и здоровья, и своей жизни пыталась выяснить и нам всем рассказать. Уже высказываются мнения о том, что убийцы в очередной раз останутся безнаказанными. Я так не считаю и всегда надеюсь на то, что очередное громкое преступление все­таки будет раскрыто. У нас есть следователи, которые умеют это делать профессионально, и главное – хотят. Раскрытое дело Галины Старовойтовой – тому пример.

Такого рода преступления, как правило, объективно сложны для раскрытия. И именно поэтому они трудно раскрываются, а не потому, что комуто не хочется, чтобы они были раскрыты.

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