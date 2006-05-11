ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНИН станет премьером
№ 1(1) от 11.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]
ГУБЕРНАТОР Тверской области Дмитрий Зеленин уже несколько раз публично открещивался от слухов о скором уходе, обещая доработать свой срок до конца. Но слухи продолжают циркулировать и по тверским высоким кабинетам, и по московским. По версии сразу нескольких депутатов Государственной думы РФ, Дмитрия Зеленина могут поставить руководить молодежной политикой…
Член комитета Госдумы по безопасности Геннадий Гудков, комментируя возможность кадровой перестановки, отметил: «Когда я был в Тверской губернии, то слышал, что Зеленин собирается сменить место работы. Его, как будто бы, собираются назначить на какой-то пост в кабинете министров…»
А по версии депутата Госдумы Алексея Митрофанова, Зеленин рассматривается как кандидат… в премьер-министры. Мол, Дмитрий Зеленин вместе с губернатором Красноярского края Александром Хлопониным участвуют в «кастинге» на должность преемника Владимира Путина.
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