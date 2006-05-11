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СЕНСАЦИЯ: РОССИЯ СТАНОВИТСЯ ПАРЛАМЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ

№ 1(1) от 11.05.2006 [«Аргументы Недели », Отдел политики ]

 В ежегодном послании Федеральному Собранию Российской Федерации президент Владимир Путин озвучил план развития страны на десять лет. Его подробнейшая детализация означает, что в Кремле никто не сомневается в преемственности власти. Годы 2007-й и 2008-й не должны кардинально изменить наш политический ландшафт. Революции не будет. Но некоторые изменения в организации верховной власти скорее всего произойдут. 

Предпосылки

 ПАРЛАМЕНТСКАЯ республика предполагает такое устройство власти, когда правительство страны формируется победившей на выборах партией или коалицией партий. Вторым важнейшим условием перехода к парламентской форме правления является наличие законодательства о сильной «партийно-выборной» системе. К настоящему времени второе условие реализовано полностью. Что касается первого – похоже, верховная власть лишь выбирает удобный момент для начала перехода к парламентской республике и продумывает соответствующее информационно-идеологическое обеспечение акции. Все изменения в законодательство уже подготовлены, а часть из них даже «пропиарена».

Новая пирамида

 НА ПРОТЯЖЕНИИ пяти лет Кремль с удивительным постоянством и упорством внедрял в России новую партийную систему. В ее основе – укрупнение партий и наделение их полномочиями по формированию не только законодательных, но также исполнительных и местных органов власти. Еще летом 2002 г. была внесена поправка в федеральный закон об организации органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В результате не менее половины депутатов региональных парламентов должны избираться по спискам общефедеральных партий (местные, региональные партии при этом были просто запрещены).

 В декабре 2004 г. приняты поправки в закон о политических партиях. Они позволяют выживать только очень крупным общефедеральным партиям с количеством членов не менее 50 тысяч человек. Кроме этого их отделения должны содержать свыше 500 человек в более чем половине субъектов РФ. В мае 2005 г. принята и новая редакция закона о выборах депутатов Государственной Думы. Выборы теперь осуществляются только по партийным спискам, создание избирательных блоков запрещено, а «избирательный барьер» повышен до 7%.

 В конце 2005 г. по инициативе президента Госдума приняла новые законы. Сейчас победившие на выборах в региональные парламенты общефедеральные партии получили право выдвигать своих кандидатов в губернаторы. Логическим завершением этой линии может быть принятие поправки в закон о выборах президента Российской Федерации. Если это произойдет, то выдвигать кандидатов на пост главы государства смогут только общефедеральные политические партии. Словом, отстроенная пирамида партийной власти ожидает укладки лишь верхнего, завершающего блока. Вслед за этим начнут размышлять о более радикальном шаге: выборах президента страны парламентом. А то и вовсе об упразднении поста единоличного главы государства. Но для этого придется серьезно менять Конституцию.

Кому это выгодно?

 САМА идея введения института правительства парламентского большинства в конце 2002–2003 гг. была проанонсирована лидерами «Единой России». Она активно продвигалась спикерами обеих палат Федерального Собрания.

 В результате дискуссий стало понятно, что внедрение новых политических обычаев не требует изменения Конституции. Новая конструкция может быть отстроена с помощью поправок в федеральный конституционный закон «О Правительстве РФ».

 В 2003 г. в Обращении к парламенту Владимир Путин сформулировал возможность формирования по итогам выборов в Государственную Думу правительства, опирающегося на парламентское большинство.

Наконец, уже в 2006 г. раскрыл карты первый заместитель Председателя Государственной Думы Олег Морозов, далеко не последний человек в «Единой России». Он заявил о завершении разработки законопроекта о порядке формирования правительства парламентского большинства. Пробный шар запущен…

Что пока мешает?

 АНАЛИТИКИ отмечают лишь две помехи на пути реализации проекта. Некоторое время назад была предпринята попытка перехвата лозунга «парламентской республики» оппозицией (М. Ходорковский, М. Касьянов). Это создало некоторые проблемы в информационно-идеологическом плане. Но с практической точки зрения суета оппозиции отнюдь не отменила, как видно, актуальность и важность работы по завершению строительства развитой партийно-политической системы.

 Вторая помеха – публично выраженная во время общения с журналистами «снисходительная» неприязнь главы государства к «Единой России». Что, впрочем, может быстро измениться. Например, в результате кадрового усиления партии. Да и сам Владимир Путин в силу политической необходимости может возглавить обозначенную организацию.

И главное

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ситуация, скорее всего, будет развиваться так. Переход к парламентской республике окажется единственно возможным способом для обеспечения преемственности верховной власти. Вот только захочет ли сохранить фактический контроль над ней нынешний глава государства?

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