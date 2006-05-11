Плодитесь и размножайтесь!

Президентское послание Федеральному собранию отличается от всех предыдущих заметной конкретикой. Среди государственных проблем наиболее весомо прозвучали две. Первая – о пути преодоления демографического кризиса, и вторая – о будущем вооруженных сил.

Похоже, не случайно их курируют два человека, которых называют преемниками Владимира Путина на высшей госдолжности. Это – вице-премьер Дмитрий Медведев и министр обороны Сергей Иванов.

Роженице – 250 тыс. рублей

ПРЕЗИДЕНТ предложил программу «Сбережение народа», направленную на борьбу со смертностью и стимулирование рождаемости.

Увеличится пособие по уходу за первым ребенком до достижения им 1, 5 лет с 700 до 1500 руб. в месяц, за вторым – до 3000 рублей. Это – минимум. Если у женщины до родов была высокая зарплата, то пособие должно быть не менее 40% от нее.

При рождении второго ребенка государство обязуется предоставить так называемый материнский капитал – не менее 250 тыс. рублей. Эти деньги женщина сможет направить на ипотеку, отложить на образование детей или внести в накопительную часть пенсии.

Будут частично компенсированы затраты на дошкольное воспитание ребенка. За первого ребенка родители получат 20% от среднего размера оплаты за посещение чадом дошкольных учреждений, за второго – 50%, за третьего – 70%.

Увеличится размер родовых сертификатов с 2 до 4 тыс. руб. в женских консультациях и с 5 до 7 тыс. руб. в роддомах.

Возрастет поддержка семей с приемными детьми. Ежемесячное пособие родителям-опекунам увеличится до 4 тыс. рублей. За усыновление ребенка – единовременное пособие в 8 тыс. рублей. Для тех, кто усыновил ребенка, увеличится уровень минимальной оплаты труда до 2500 рублей.

Программа начнет действовать с 1 января 2007 г. в течение 10 лет.

Победим не деньгами, а высокими технологиями

РОССИЙСКИЙ военный бюджет в 25 раз меньше аналогичного бюджета в США. Поэтому вопрос модернизации российской армии является крайне важным. Новые виды вооружения позволят России сохранить баланс стратегических сил в мире.

К 2008 г. наша армия должна стать на две трети профессиональной. Главная задача Вооруженных Сил – уметь одновременно контролировать сразу несколько военных конфликтов. В течение ближайших пяти лет предстоит существенно повысить оснащенность стратегических ядерных сил современными самолетами дальней авиации, подводными лодками и пусковыми установками ракетных войск стратегического назначения. Уже сегодня идет переоснащение армии новыми образцами военной техники, которые составят основу системы вооружения вплоть до 2020 года.

Сегодня ракетами «Тополь-М» шахтного базирования оснащены уже пять полков РВСН. В этом году в России будут введены в строй два атомных подводных ракетоносца, оснащенных ракетными комплексами «Булава». Эти новейшие виды вооружений станут основой стратегических сил сдерживания. Идут работы по созданию высокоточного оружия, на которое у гипотетических противников не будет адекватных систем перехвата. Как отметил президент, к 2011 г. в Вооруженных Силах России предполагается создать до 600 частей постоянной боевой готовности.

Армия будет сокращаться до оптимальной численности в 1 млн. человек. Но не за счет боевых подразделений, а за счет естественного убытия офицеров, отслуживших свой срок, и сокращения бюрократического аппарата в армии. Это позволит уменьшить срок службы по призыву до 12 месяцев.

Служба в Вооруженных Силах должна стать по-настоящему престижной, а военнослужащий – ощущать себя социально защищенным. К 2010 г. должен быть окончательно снят вопрос с постоянным, а к 2012 – со служебным жильем для военнослужащих.