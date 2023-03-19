Аналитик Беляев: Индия и Китай заинтересованы в развитии отношений с Россией

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Источник: Вечерняя Москва

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар

Нью-Дели и Пекину выгодны развитые отношения с Москвой, так как они заинтересованы в энергетических и сырьевых ресурсах России. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Согласно словам специалиста, хоть Китай и является крупным производителем нефти, тем не менее он нуждается в российских энергоресурсах, так как потребляет их в огромном количестве. Эксперт также отметил, что в Индии дела с добычей «черного золота» обстоят существенно хуже, поэтому она активно занимается его переработкой. Это говорит о востребованности российского топлива в стране.

По мнению Беляева, еще одним выгодным направлением для сотрудничества, помимо энергетического, является аэрокосмическая сфера. Он уточнил, что за Россией числятся высокие достижения в этой области, тогда как у Китая есть теоретические и практические достижения в освоении космоса. Индия же преуспела в разработках программного обеспечения.