Евродепутат от Франции Мариани: Польша стремится втянуть ЕС все глубже в эскалацию украинского конфликта, вопреки его желанию

Вопреки желанию Евросоюза, Польша стремится все глубже втянуть ЕС в украинский конфликт, идя порой дальше, чем США. Об этом в интервью ТАСС в субботу заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
«Польша стала тем элементом, который явно пытается втянуть ЕС как можно глубже в эскалацию вопреки желаниям стран Евросоюза», - приводит слова евродепутата агентство.
По его мнению, поставка Украине Польшей истребителей МиГ-29 — крайне опасное решение, так как дает возможность Киеву наносить удары «вглубь территории России».
«Варшава идет сейчас даже дальше, чем Вашингтон», - подчеркнул Мариани, выразив опасение, что однажды Европа таким образом рискует отказаться «внутри конфликта».
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев в ближайшие дни получит четыре истребителя МиГ-29.