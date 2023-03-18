Евродепутат от Франции Мариани: Польша стремится втянуть ЕС все глубже в эскалацию украинского конфликта, вопреки его желанию

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Источник: ТАСС

Тьерри Мариани. Фото: Alexis Sciard/globallook.com

Вопреки желанию Евросоюза, Польша стремится все глубже втянуть ЕС в украинский конфликт, идя порой дальше, чем США. Об этом в интервью ТАСС в субботу заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Польша стала тем элементом, который явно пытается втянуть ЕС как можно глубже в эскалацию вопреки желаниям стран Евросоюза», - приводит слова евродепутата агентство.

По его мнению, поставка Украине Польшей истребителей МиГ-29 — крайне опасное решение, так как дает возможность Киеву наносить удары «вглубь территории России».

«Варшава идет сейчас даже дальше, чем Вашингтон», - подчеркнул Мариани, выразив опасение, что однажды Европа таким образом рискует отказаться «внутри конфликта».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Киев в ближайшие дни получит четыре истребителя МиГ-29.