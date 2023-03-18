Конгрессмен Пол Госар обвинил Байдена в разжигании войны после инцидента с беспилотником над Черным морем

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Источник: РИА Новости

Конгрессмен Пол Госар. Фото: Rod Lamkey - CNP/globallook.com

Инциденты, подобные тому, что произошел несколько дней назад с американским беспилотником в международных водах Черного моря, могут привести к серьезной эскалации конфликта вплоть до прямого столкновения США с Россией. Беспокойство в связи с этим выразил в своем твиттере член Палаты представителей Конгресса США от штата Аризона Пол Госар.

«Теперь режим Байдена дразнит Россию, забрасывая американские беспилотники на российский театр военных действий», — отметил он.

По мнению конгрессмена-республиканца, такие действия недопустимы, так как могут привести «не только к прямому участию США в украинском кризисе, но и к войне с Россией».

Он также заявил, что продолжит критиковать «безумное разжигание войны Байденом».

Ранее стало известно, что США 17 марта возобновили полеты беспилотных летательных аппаратов над Черным морем.