Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что ордер на арест Путина вызывает «настоящее сожаление»

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Источник: РИА Новости

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Фото: Lev Radin/globallook.com

Ордер на арест президента РФ Владимира Путина, выданный 17 марта Международным уголовным судом в Гааге (МУС), — не повод для праздника, это обстоятельство вызывает сожаление, заявил в интервью CNN в субботу прокурор суда Карим Хан.

«Это не должно давать нам повод для праздника. То, что нам пришлось это сделать, - вопрос, вызывающий настоящее сожаление. Доказательства заставили нас действовать таким образом», - сказал прокурор.

Он также сообщил, что МУС продолжит расследования событий, происходящих в Украине, и не намерен останавливаться на ордерах. При этом Хан подчеркнул, что задача суда — «найти правду», поэтому там одинаково относятся как к обстоятельствам указывающим на вину, так и на факты, которые могут служить оправданием.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что решение МУС выдать ордер на арест Путина демонстрирует приоритет закона.