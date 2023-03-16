Политолог Марков: Украина готовит две атаки на Россию

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Источник: Общественная Служба Новостей

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

В настоящее время Киев готовит две атаки на Россию, где одна — стратегическая, а другая — тактическая. Об этом во время беседы с корреспондентом Общественной Службы Новостей рассказал директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков.

Согласно словам эксперта, тактическое наступление ВСУ планируется в Бахмуте, тогда как стратегическое должно произойти в районе Запорожья - Васильевка - Мелитополь - Бердянск. Как отметил специалист, для реализации стратегического наступления Киев начал всеобщую мобилизацию и теперь на улицах Украины отлавливаются жители мужского пола.

Марков также добавил, что тактическая атака по Бахмутскому направлению планируется уже в марте. Он уточнил, что для этого была создана группировка, состоящая из 40 тысяч человек.