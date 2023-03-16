На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

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Источник: РИА "Новости"

громкоговоритель, Elena Mayorova/Global Look Press

Утром в четверг, 16 марта, стало известно, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация содержится на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации страны.

Напомним, утром в минувшую среду украинские власти также сообщили, что сигналы тревоги сработали по всей стране.

Отметим, что ВС РФ начали наносить удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины 10 октября после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке России, стоят сотрудники украинских спецслужб.