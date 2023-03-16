Полянский заявил, что РФ и Украина сейчас находятся на пороге серьезных событий не в пользу Киева

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Источник: РИА "Новости"

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire / globallookpress.com

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ и Украина в настоящий момент находятся на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева.

Дмитрий Полянский обратил внимание на то, что ВСУ в районе Артемовска находятся в очень плачевной ситуации, противник несет значительные потери.

Дипломат заметил, что погодные условия также не на стороне ВСУ, поскольку солдаты больше не имеют возможности применять тяжелую технику. Полянский уточнил, что новых мобилизованных граждан Украины уже после двух-трех дней тренировки используют "как пушечное мясо".