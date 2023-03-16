Экономист Хазин: «Грузии нужны хорошие отношения с Россией»

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Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Konstantin Volkov / globallookpress.com

Современная Грузия не может существовать на собственные деньги, поэтому ей небходимо сохранить выход на северный рынок в лице России. Об этом рассказал экономист Михаил Хазин.

Согласно словам эксперта, которые передает ФБА «Экономика сегодня», охваченный протестами Тбилиси очень боится сценария, при котором отношения с Россией пойдут на спад. Как отметил специалист, протестные настроения в Грузии не отражают мнений большей части населения.

«Грузинское население очень боится ухудшения отношений с Россией по банальной причине: потому что современная Грузия на свои деньги существовать не может», - считает экономист.

Хазин также добавил, что целью массовых демонстраций было добиться увеличения напряженности на границах России, и в какой-то степени это получилось.