Экономист Хазин: «Грузии нужны хорошие отношения с Россией»

Современная Грузия не может существовать на собственные деньги, поэтому ей небходимо сохранить выход на северный рынок в лице России. Об этом рассказал экономист Михаил Хазин.
Согласно словам эксперта, которые передает ФБА «Экономика сегодня», охваченный протестами Тбилиси очень боится сценария, при котором отношения с Россией пойдут на спад. Как отметил специалист, протестные настроения в Грузии не отражают мнений большей части населения.
«Грузинское население очень боится ухудшения отношений с Россией по банальной причине: потому что современная Грузия на свои деньги существовать не может», - считает экономист.
Хазин также добавил, что целью массовых демонстраций было добиться увеличения напряженности на границах России, и в какой-то степени это получилось.