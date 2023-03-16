Эксперт Александров: России следует объявить войну Украине в случае нападения ВСУ на Крым

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: Pravda.Ru

The Presidential Office of Ukrai / globallookpress.com

Украина и страны Запада пытаются запугать Россию, говоря о готовящемся масштабном наступлении ВСУ. Однако, в случае атаки на Крым, российской стороне нужно будет объявить войну Киеву. Об этом во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru рассказал эксперт по военно-политическим вопросам, доктор политических наук Михаил Александров.

По мнению специалиста, если бы украинскими военными на самом деле готовилось нападении, то они бы об этом не распространялись. Как отметил политолог, подобными заявлениями Запад пытается вынудить Россию начать переговоры на условиях Киева.

Александров также добавил, что не исключает возможность нападения, однако уточнил, что оно точно не будет открыто афишироваться.