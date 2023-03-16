Политолог Васильев: конфликт на Украине продолжится до тех пор, пока Байден будет президентом США

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Источник: Pravda.Ru

Liu Jie / globallookpress.com

Украинский конфликт не закончится, пока администрация действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена будет находиться у власти. Об этом во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

По мнению эксперта, вся эффективность и результативность внешней и внутренней политики США теперь завязана только на Украине. Как отметил специалист, американское правительство забросило внутренние дела страны, тогда как во внешних делах неправильно расставлены приоритеты.

Васильев также добавил, что Вашингтон готовится применить политику изоляции в отношении Пекина, предпринимая в этом направлении все возможные действия и тем самым вынуждая Китай отказаться от позиции нейтралитета.