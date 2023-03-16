Володин: США ведут войну на Украине за счет Евросоюза

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ПолитЭксперт

Russian State Duma Press Service / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки используют европейские страны для достижения своих интересов на Украине. Об этом в своем официальном Telegram-канале написал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Согласно словам парламентария, которые приводит интернет-издание «ПолитЭксперт», Вашингтон вынуждает Европейский союз финансировать Киев, таким образом продлевая и усугубляя конфликт на территории Украины. При этом, как отметил госслужащий, сами США затрачивают куда меньше ресурсов на поддержку Зеленского, чем европейские государства.

«По расходам на содержание киевского режима США находятся на 12-м месте — 0,37% от доли ВВП. Это в 5,7 раз меньше, чем у Польши», - заключил Володин.