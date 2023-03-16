Политолог Слепова: США раскалывают мир на две части, стремясь подавить мощь Китая

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Источник: ПолитЭксперт

Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки, в своем стремлении подавить мощь Китая и России, раскалывают мир на два противоборствующих лагеря. Об этом во время беседы с интернет-изданием «ПолитЭксперт» рассказала член экспертного клуба «Дигория», политолог Анастасия Слепова.

Согласно словам эксперта, США готовятся ввести санкционные ограничения против Китая, а все действия официального Пекина, направленные на поддержку России, являются для Вашингтона лишь предлогом.

Как отметила специалист, подлинная причина противостояния Соединенных Штатов с КНР кроется в нескольких глубинных факторах, одним из которых является расширение китайской стороной своих возможностей по производству оружейного плутония за счет российских поставок высокообогащенного урана. Таким образом Китай сравняется с США по количеству ядерного оружия.

Слепова также добавила, что желание Вашингтона подавить мощь Москвы и Пекина приведет мир к расколу на два лагеря, а результатом противостояния станет еще большее сплочение России и Китая.