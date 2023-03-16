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Эксперт Литовкин: западное вооружение попадает к ВСУ через определенные ж/д узлы

, 00:25 Источник: Народные Новости

Эксперт Литовкин: западное вооружение попадает к ВСУ через определенные ж/д узлы
Serguei Fomine / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины получают западное оружие через определенные транспортные узлы, один из которых расположен в украинском городе Чоп на границе с Венгрией. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости» рассказал военный эксперт, подполковник в отставке Виктор Литовкин.

Согласно словам специалиста, Запад отправляет свое вооружение на Украину по ж/д веткам. Он уточнил, что на границе со страной, на узловых станциях, «переобуваются» вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую.

Литовкин отметил, что такие железнодорожные станции есть на границе с Молдавией и Венгрией, а также на Дунае в украинском городе Измаил, откуда идет прямая ветка до Одессы.

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