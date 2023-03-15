Сенатор Ковитиди: любые попытки нарушения российских границ должны жестко пресекаться

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Источник: Народные Новости

Federation Council of Russia / globallookpress.com

Нарушение беспилотником США границы района временного использования воздушного пространства в Черном море является очевидной провокацией. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости» рассказала сенатор Российской Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

Согласно сообщению Минобороны РФ, 14 марта состав дежурных сил ПВО России обнаружил в районе Крыма американский БПЛА, который летел с выключенными транспондерами. Как отмечается, беспилотник упал в воды Черного моря после выполнения нескольких резких маневров.

По мнению Ковитиди, подобный инцидент является провокацией со стороны США. Она уточнила, что Соединенные Штаты переходят к активной фазе конфликта на Украине, пытаясь действовать на опережение.

Сенатор также добавила, что время уговоров и доверия закончилось, поэтому любые попытки нарушить границы России должны жестко пресекаться.

«Только слепой не видит того что происходит: весна, угрозы наступления на Крым, обескровленная Украина, выборы в США, желание перевести стрелки на Россию во всех грехах Администрации Байдена», - заключила политик.