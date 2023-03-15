Эксперт Дандыкин: присутствие подводного флота России в арктических водах вызывает опасения у НАТО

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Источник: Народные Новости

MOD Russia / globallookpress.com

Североатлантический альянс хочет установить свое господство в водах Арктики, однако большая часть ее территорий принадлежит России, подводный флот которой вызывает опасения у военного блока. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости» рассказал капитан 1-го ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам специалиста, Россия находится на втором месте по количеству атомных подлодок после США, но, в отличие от американской стороны, РФ является первой страной, которая построила и ввела в строй ракетные подводные атомные крейсера стратегического значения 4-го поколения. Как отметил эксперт, у Соединенных Штатов на вооружении стоит только 3-е поколение.

Дандыкин также добавил, что российский подводный флот постоянно модернизируется и совершенствуется, оснащается новыми, передовыми технологиями.

«Это, я считаю, подвиг и конструкторов, и нашего ВПК, и судостроительной отрасли», - заключил капитан 1-го ранга запаса.