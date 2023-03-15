Шеф Пентагона Остин заявил, что Швеция поставит Киеву десять танков Leopard

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Christian Charisius/dpa

Швеция передаст Украине десять танков Leopard, а Норвегия совместно с США отправит два комплекса ПВО NASAMS. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин после совещания стран, жертвующих Киеву военный арсенал.

Швеция объявила о передаче Украине десяти танков Leopard и ключевых противовоздушных компонентов, Норвегия в партнёрстве с США пожертвует две системы NASAMS, информировал Остин.

Ранее министр обороны США сообщил, что девять стран взяли на себя обязательство передать Украине более 150 танков Leopard.