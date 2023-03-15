Глава Крыма Аксенов поддержал Володина, предложившего отчуждать имущество россиян, покинувших страну

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Источник: ТАСС

Сергей Аксенов. Фото: Telegram/t.me/Aksenov82.

Предложение спикера Государственной Думы Вячеслава Володина отчуждать имущество граждан России, покинувших страну, справедливое. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Миллет» в среду глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее Володин предложил передавать автомобили, брошенные теми, кто «бежал» из страны, семьям участников СВО. Также он выступил с инициативой не выплачивать материнский капитал тем россиянкам, которые уезжают рожать за границу ради гражданства ребенка и там остаются.

«Поддерживаю. Справедливое решение», - сказал Аксенов. По его мнению, люди, покинувшие страну из-за несогласия с действиями российских властей в Украине, заслуживают такой меры.

«В мирной жизни мы можем не сходиться в точках зрения, спорить, может быть своя позиция у каждого человека, зачастую расходящаяся с официальной. Это нормально. Но когда страна участвует в противостоянии со злом, <…> в публичное поле это выноситься не должно», - заявил глава Крыма.