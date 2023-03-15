Глава Пентагона Остин: США оставляют Зеленскому судьбу Артёмовска

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Источник: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, Pool /Ukrainian Presidentia / globallookpress.com

Ллойд Остин, глава Пентагона, заявил, что США оставляют президенту Зеленскому самостоятельно решать дальнейшую судьбу Артёмовска, потеря города не будет означать поражение для Украины.

«Президент Зеленский ведет это сражение, ему решать, что важно и что неважно для его сил, нужно ли их перемещать или оставлять в Бахмуте (Артемовске). Если на определенном этапе он решит провести их перегруппировку, это не будет означать, что война проиграна», - процитировали слова Остина РИА Новости.

Ранее Евгений Пригожин сообщил, что войска России взяли под контроль Зализнянское, окружение города Артемовска расширяется.