Представитель кабмина Хоффманн: Германия просит Россию продлить зерновую сделку дольше, чем на 60 дней

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мешок с зерном, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Во время брифинга правительства представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хоффманн сообщила, что Германия взывает к российскому руководству организовать продление зерновой сделки более чем на 60 дней.

Правительство Германии обращается к правительству России с просьбой обеспечить продление зерновой сделки за рамки указанных 60 дней, информировала Хоффманн. Она мотивировала данную просьбу тем, что в мире существуют 300 миллионов человек, которые испытывают голод.

Напомним, что 14 марта заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил о продлении зерновой сделки на 60 дней и подтвердил ее пакетный характера.