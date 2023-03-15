Минобороны РФ: совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана стартовали в Аравийском море

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Источник: Минобороны РФ

Фрегат "Адмирал Горшков". Фото: MOD Russia/globallook.com

В среду в Аравийском море начались трехсторонние военно-морские учения с участием России, Китая и Ирана. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

«Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовало трехстороннее военно-морское учение «Морской пояс безопасности-2023» с участием Военно-Морского Флота Российской Федерации, военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая и военно-морских сил Исламской Республики Иран», - говорится в сообщении ведомства.

С российской стороны в учениях примут участие фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Кама». Учения пройдут с 15 по 18 марта. В их ходе будут отрабатываться, в частности, "формирование межнационального отряда боевых кораблей" и их совместное маневрирование, артиллерийские стрельбы в дневное и ночное время.