Премьер-министр РФ Мишустин: «Мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применяли»

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Источник: КП

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с думской фракцией КПРФ заявил, что РФ стала чемпионом мира по количеству введенных против нее санкций.

«Мы чемпионы мира по количеству санкций, которые когда-либо против какой-либо страны применяли», – сообщил он.

Также глава правительства РФ добавил, что кабмин продолжает делать все возможное, чтобы российская экономика росла. Государство приняло свыше 300 мер на сумму 8 трлн рублей, которые позволили удержать экономическую ситуацию в стране, подчеркнул Мишустин.