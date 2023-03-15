Захарова: решение европейских стран ликвидировать инструмент INSTEX для торговли с Ираном вызывает разочарование

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Заявление Великобритании, Германии и Франции о решении упразднить инструмент для поддержки торгового сотрудничества с Ираном INSTEX вызывает разочарование, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В сообщении дипломата, которое было опубликовано на сайте ведомства, отмечается, что совместное решение, принятое Великобританией, Германией и Францией, о ликвидации механизма INSTEX «вызывает разочарование».

«Единая Европа» в очередной раз провалила тест на политическую субъектность, способность дать отпор противоправным действиям. Произошедшее с INSTEX – это вполне отчётливый «звоночек» о неспособности европейских стран всерьёз бороться за СВПД и международное право в целом, отстаивая те решения, которые были скреплены резолюцией СБ ООН 2231», - заявила Захарова.

Ранее представитель МИД РФ прокомментировала выступление на русском языке британского дипломата Фергуса Экерсли на Совете Безопасности ООН, сравнив его с нацистской пропагандой.