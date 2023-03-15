Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону реализацию зерновой сделки

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Источник: ТАСС

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, MFA Russia/globallook.com.

Министры иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и России Сергей Лавров провели в среду телефонный разговор, в ходе которого были обсуждены двусторонние отношения и вопросы, связанные с продлением зерновой сделки. Об этом сообщила пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

«Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Рассмотрены реализация зерновой сделки и двусторонние отношения», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

О продлении Россией на 60 дней договоренностей в рамках зерновой сделки накануне сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он также отметил, что пролонгирование сделки предполагает снятие санкций с поставок сельхозпродукции на международные рынки.