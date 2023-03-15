Политолог Зудин: государственный переворот на Украине возможен лишь в том случае, если его одобрит Запад

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Источник: Известия

Политолог Алексей Зудин сообщил изданию «Известия», что переворот на территории Украины возможен лишь с одобрения Запада.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о разногласиях между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Некоторые корреспонденты писали, что украинская армия может совершить госпереворот.

Политолог отметил, что Залужный давно воспринимается как вероятный преемник Зеленского. Если Запад решит «убрать» Зеленского с поста президента, то с большей вероятностью на его место поставят Залужного.