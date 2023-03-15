Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: Independent

В издании Independent появилась статья, в которой говорится, что российская экономика функционирует значительно лучше, чем ожидалось, несмотря на огромное количество санкций, введенных Западом.

Также авторы материала провели опрос среди нескольких россиян. Выяснилось, что жизнь простых граждан РФ практически не изменилась.

«Нет падения валюты, нет массовой безработицы, нет очередей перед разорившимися банками. Помимо прочего, в супермаркетах почти совсем не изменился ассортимент», – подчеркнули авторы статьи.

Россияне как и прежде могут позволить себе международные бренды. Многие из них заменили местные аналоги, пишут в Independent.