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Источник: МК

Ветеран вооруженных сил США Ноктис Дрейвен прокомментировал в соцсетях заявление главы МИД Канады Мелани Жоли о том, что задача её страны – сменить власть в РФ. По мнению Дрейвена, у Запада это не получится.

«Запад знает, что военное поражение России – это не вариант, потому что Запад не может победить Россию на поле боя», — сказал он.

Также ветеран отметил, что Запад нападает из тени, не действует напрямую. Более того, Москва и Киев могли бы продолжать дружить, если бы не коварный план европейских и американских лидеров.