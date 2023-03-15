Унвер Сель: Признание российского статуса Крыма неизбежно

Крым является частью России и признание этого факта неизбежно. Об этом заявил РИА Новости председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции и глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель.
По его словам, если посмотреть в историю, то «Крым никогда не был Украиной», жители Крыма сделали свой выбор в 2014 году, «крымчане решили присоединиться к России путем референдума».
Унвер Сель считает, что в связи с предстоящими выборами 14 мая «Турция не может продолжать игнорировать Крым, с которым у нее исторические связи», необходимы изменение политики в отношении полуострова.
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