Вершинин: РФ решила продлить зерновую сделку на 60 дней из-за отсутствия прогресса по поставкам российского продовольствия

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Источник: РИА "Новости"

замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, MFA Russia / globallookpress.com

Замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что страна приняла решение продлить зерновую сделку лишь на шестьдесят дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений.

Сергей Вершинин отметил, что РФ принимала к сведению усилия Организации Объединенных Наций, которые были направлены на разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, однако российские судовые компании и банки по-прежнему сталкиваются с рестрикциями и барьерами со стороны Запада. При этом, по словам заместителя главы МИД РФ, в западных столицах уверяли, что что санкции якобы не касаются продовольствия и удобрений из РФ.

Вершинин напомнил, что ранее было осуществлено продление на 120 дней украинской части единого пакета, но российская сторона не видит изменений, вследствие чего не может делать вид, что все проходит гладко. Именно это стало причиной того, что Москва приняла решение продлить зерновую инициативу только на шестьдесят дней.