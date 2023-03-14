Политолог Макеева: объединение в антизападный блок России и Китая является ответом на политику США

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Источник: Федеральное Агентство Новостей

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Объединение Пекина и Москвы в мощный антиглобалистский блок является естественной реакцией на политику, проводимую действующим американским правительством. Об этом во время беседы с корреспондентом Федерального Агентства Новостей рассказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Согласно словам эксперта, если объективно посмотреть на происходящие в мире процессы, то станет понятно, что ни Россия, ни Китай никак не угрожают США. Как отметила специалист, объединение двух держав в альянс стало ответом на действия таких «персонажей», как Байден.

Макеева также добавила, что политика американских властей запустила много процессов в мире, в котором Соединенные Штаты больше не являются единственным полюсом мировой геополитики.