Рогов сообщил, что в центре Мелитополя взорвался автомобиль

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Источник: Telegram

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил на своем Telegram-канале вечером во вторник, 14 марта, что в центре Мелитополя ранее сегодня взорвался автомобиль.

Согласно последней информации, происшествие случилось на улице Кирова. В настоящий момент на месте взрыва автомобиля работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Уточняется информация о пострадавших, а также повреждениях.

Владимир Рогов отметил, что речь идет об очередном теракте, совершенном киевским режимом, который направлен на дестабилизацию ситуации в регионе и срыв восстановления мирной жизни на территории Запорожской области.