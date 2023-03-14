Политик Клинцевич назвал инициативу повышения призывного возраста правильной

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Источник: Федеральное Агентство Новостей

Tsitsagi Nikita / globallookpress.com

Повышение возраста призывников для срочной службы в армии является правильным решением. Об этом во время беседы с корреспондентом Федерального Агентства Новостей рассказал экс-сенатор, политик Франц Клинцевич.

Согласно словам эксперта, в современном мире региональные конфликты могут быть очень серьезными, поэтому России необходимо иметь подготовленный резерв и хорошо обученную армию.

Клинцевич также добавил, что помимо повышения планки призыва, нужно увеличить и срок срочной службы. По мнению специалиста, одного года в нынешних условиях недостаточно.