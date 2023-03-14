Российские системы ПВО за сутки сбили семнадцать украинских беспилотников

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ЗРК "Бук", сайт МО РФ

За сутки российские системы противовоздушной обороны сбили семнадцать украинских беспилотников и двадцать три снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч". Об этом заявили во вторник в Минобороны РФ.

Уточняется, что российские системы ПВО ликвидировали семнадцать украинских БПЛА около населенных пунктов Новая Збурьевка и Голая Пристань в Херсонской области, Кременная, Житловка и Варваровка на территории Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха, Володино, Кирилловка и железнодорожной станции Мандрыкино в Донецкой Народной Республике, а также Межирич в Запорожской области.