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Политолог Безпалько: страны ЕС не хотят включения Украины в состав союза

, 15:44 Источник: Федеральное Агентство Новостей

Политолог Безпалько: страны ЕС не хотят включения Украины в состав союза
Artur Widak / globallookpress.com

Европейские страны, прежде всего старой Европы, не желают видеть Киев в составе ЕС. Об этом во время беседы с корреспондентом Федерального Агентства Новостей рассказал председатель правления организации «Украинцы России», политолог Богдан Безпалько.

Согласно словам эксперта, заявление экс-главы Европарламента Мартина Шульца о том, что внешняя политика Венгрии и Польши является преградой для получения Украиной членства в ЕС — это попытка переложить часть ответственности на других.

«Все страны Евросоюза, прежде всего старой Европы, не хотят включения Украины в состав ЕС. Поэтому Мартин Шульц стремится свалить вину на Венгрию и Польшу»Ю - заключил Безпалько.

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