Аналитик Демидов: Индия хочет сохранить отношения как с Россией, так и со странами G7

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Источник: Вечерняя Москва

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Индийские власти приняли решение соблюдать потолок цен на российскую нефть, который был установлен странами G7. Во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» международный эксперт рынка ресурсов и энергетики объяснил, что такая позиция Индии объясняется желанием страны сохранить отношения как с Россией, так и с «Большой семеркой».

Согласно словам специалиста, Нью-Дели не хочет вступать ни в какие альянсы или блоки, желая сохранить свое положение «шлюзовой страны», через территорию которой будут проходить потоки ресурсов и на восток, и на запад.

Демидов также добавил, что решение Индии соблюдать потолок цен на российское сырье выглядит логичным, так как у страны хранятся большие активы за рубежом, а основной экспорт товаров идет на запад.