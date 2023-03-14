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Бывший президент США Дональд Трамп: смена власти должна произойти в Америке, а не в России

, 12:33 Источник: КП

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что смена режима должна произойти в Америке, а не в России. По словам политика, это намного важнее.

Такое мнение экс-глава Белого дома высказал во время эфира на телеканале Fox News, когда его спросили, должен ли Вашингтон поддерживать смену власти в РФ.

«Нет. Мы должны поддержать смену режима в США, это гораздо важнее. Это администрация Байдена втянула нас в этот бардак», — сказал Трамп.

Напомним, что ранее политик говорил, что намерен участвовать в президентских выборах в США в следующем году.

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