Песков: Россия пока не видит возможности для мирного урегулирования ситуации с Украиной

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

При нынешней позиции киевского режима Россия не видит возможности для решения конфликта на Украине мирным путём, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас это возможно только военным путем при нынешней позиции киевского режима. Здесь ничего не поменялось», - сказал Песков.

Он подчеркнул, что Москва высоко ценит роль тех стран, которые прикладывают изрядные усилия для того, чтобы вывести решение этого конфликта в мирное русло, однако спецоперация продолжается, так как Россия должна достигнуть своих целей.

Ранее Песков заявил, что прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году планируется, но сроки пока не определены.