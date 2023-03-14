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Источник: Радио 1

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

В настоящее время самые ожесточенные бои происходят на артемовском направлении, а украинский президент Владимир Зеленский направил туда, игнорируя большие потери, дополнительные силы. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Согласно его словам, «клоун Зеленский» направил в Артемовск боеспособное подразделение, которое ранее планировалось использовать для ведения наступательных действий в другом месте.

«Туда же была отправлена и бронетехника, и артиллерийские установки, поэтому нашим ребятам приходится сложно там работать», - уточнил Марочко.

Он также добавил, что российские военные заняли ряд населенных пунктов, которые в дальнейшем будут использоваться в качестве «плацдарма» для освободительных действий.