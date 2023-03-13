Политолог Калачев: повышение призывного возраста является мировым трендом

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Источник: Подмосковье сегодня

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Повышение возраста призывников является всеобщим трендом, так как во всем мире изменился порог взросления и социализации. Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал политолог Константин Калачев.

Согласно словам специалиста, в настоящее время люди намного дольше взрослеют и именно по этой причине было принято решение повысить верхнюю планку, ведь армии необходимы взрослые и сформировавшиеся личности.

«Повышение верхней планки позволяет призвать больше людей, которые успели получить разнообразный жизненный опыт», - заключил эксперт.